Baby-Überraschung: Fußball-Coach Jürgen Klopp wird Opa!

Jürgen Klopp (55) hat allen Grund zur Freude! Der deutsche Sportler hat sich erst als Fußballspieler und schließlich auch als Trainer einen Namen in der internationalen Fußballwelt gemacht. Nachdem er zunächst den 1. FSV Mainz 05 und später die Mannschaft von Borussia Dortmund trainierte, führt der gebürtige Stuttgarter aktuell die britischen Kicker des FC Liverpool zum Erfolg. Doch auch privat läuft es mehr als rund für Kloppo: Jürgen wird Opa!

Seit 2005 ist Jürgen mit seiner Liebsten Ulla Sandrock verheiratet. Ebenso wie er hatte auch seine zweite Frau einen Sohn aus erster Beziehung mit in die Ehe gebracht – und der sorgt nun für besondere Veränderungen innerhalb der Familie! "Ich werde Opa", freut sich der 55-Jährige in einem Interview mit Lukasz Piszcek. Dass Dennis, der Sohn von Ulla, Vater wird, verrät er seinem Kicker-Kollegen in dem Format Viaplay Sport Polska im polnischen Fernsehen.

Ob Jürgen und seine Ulla deshalb in Zukunft mehr Zeit in Deutschland verbringen werden? Immerhin verlängerte der einstige Dortmund-Coach seinen Vertrag bei dem britischen Profiverein im vergangenen Jahr auf einige weitere Jahre und verpflichtete sich dazu, Liverpool bis 2026 zu begleiten.

Anzeige

Getty Images Jürgen und Ulla Klopp, August 2011

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, März 2020

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de