Gewichts-OP trägt Mitschuld an Lisa Marie Presleys Tod!

Nach einem halben Jahr herrscht traurige Gewissheit. Im Januar war Lisa Marie Presley (✝54) leblos in ihrem Haus aufgefunden worden. Lange Zeit war nicht klar, warum die Tochter von Elvis (✝42) und Priscilla Presley so plötzlich aus dem Leben schied. Vor wenigen Stunden änderte sich das aber jedoch: Die Sängerin starb an Komplikationen, die durch einen Dünndarmverschluss verursacht worden. Das wiederum wurde jedoch durch eine OP ausgelöst...

Wie unter anderem Spiegel berichtet, sind nun weitere Details zum Tod von Lisa Marie bekannt. Laut der Gerichtsmedizin im Los Angeles Country sei der Dünndarmverschluss nach einer gewichtsreduzierenden Operation entstanden. Zwar lag der Eingriff bereits mehrere Jahre zurück – dennoch habe sich Narbengewebe gebildet, das letztlich dazu führte, dass die Darmwand nicht mehr mit Blut versorgt werden konnte.

Vor ihrem Tod soll Lisa Marie über schwere Bauchschmerzen geklagt haben. Noch am selben Tag hatte ihr Ex-Mann Michael Lockwood sie leblos in ihrem zu Hause gefunden. In den vergangenen Monaten hatte sie immer wieder geheißen, dass sie einen Herzinfarkt erlitt.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Juni 2006

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood im September 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de