Laura Wontorra begeistert Fans mit ihren ellenlangen Beinen!

Laura Wontorra (34) entzückt ihre Follower! Die Moderatorin war als Field-Reporterin für Sky bekannt geworden. Danach wechselte sie zu Sport1. Mittlerweile ist die Bremerin für RTL tätig. Auch privat schien es lange gut für sie zu laufen: Sechs Jahre war die TV-Bekanntheit mit dem Fußballer Simon Zoller (32) verheiratet. Vergangenes Jahr scheiterte die Ehe. Doch Laura bläst wohl keine Trübsal: Nun teilt sie schöne Bilder aus dem Urlaub und ihre Follower sind sprachlos.

Die Grill den Henssler-Moderatorin verbringt ihren Sommerurlaub offensichtlich in Spanien. Daran ließ sie ihre Bewunderer auf Instagram nun teilhaben. In einem Outfit aus einer schicken schwarzen Bluse und einem glitzernden Rock posiert sie für die Kamera. Dazu schrieb sie: "funkeln und glänzen." Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie: "Wie kann man nur so lange Beine haben! Wahnsinn" oder auch "Wow, wow und nochmal wow!"

Laura geht es offenbar blendend. Zuletzt hatte die 34-Jährige sich unendlich dankbar gezeigt für ihren neuen Job als DSDS-Moderatorin. "Die ersten zwei, drei Staffeln DSDS – unglaublich! Das war meine Kindheits- und Jugendzeit", hatte sie in einer Pressemitteilung geschwärmt. Die Musikshow moderieren zu dürfen, sei eine große Ehre für die Blondine: "Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf."

RTL / Frank W. Hempel Laura Wontorra beim "Grill den Henssler"-Halloween-Special

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra

RTL / Stefan Gregorowius Laura Wontorra, DSDS-Moderatorin

