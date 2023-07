Nach Konzertabsage: Ozzy Osbourne im Rollstuhl gesichtet!

Derzeit macht Ozzy Osbourne (74) eine schwere Zeit durch. Der Sänger ist aus der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Als Frontmann der Band Black Sabbath hatte der Rockmusiker große Bekanntheit erlangt und macht seither nicht bloß mit seinen Performances, sondern auch mit so einigen Schlagzeilen immer wieder auf sich aufmerksam. Zahlreiche Operationen und eine Parkinson-Diagnose hatten den Rocker in den vergangenen Jahren allerdings zurückgeworfen. Nach der Absage seines Comebacks wurde Ozzy nun in einem Rollstuhl gesichtet!

Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigen den 74-Jährigen, wie er in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus zu einem Wagen geschoben wird. Es ist die erste Sichtung des Musikers seit dem Absagen seines Gigs und gleichzeitig seines Comebacks beim Power Trip Festival. Dabei trägt Ozzy ein vollkommen schwarzes Outfit sowie eine medizinische Maske und eine für ihn typische Sonnenbrille mit runden Gläsern.

Die Nachricht, dass er auf dem Festival im Oktober nicht performen wird, hatte der Brite via Instagram verkündet: "Leider sagt mir mein Körper, dass ich noch nicht so weit bin, und ich bin viel zu stolz, als dass die erste Show, die ich seit fast fünf Jahren mache, halbherzig wäre."

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles

Getty Images Ozzy Osbourne, 2009

