Prinz William und Kate besuchen mit ihren Kids eine Flugshow

Die royale Familie macht einen Ausflug! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sind stolze Eltern von drei Kindern – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Immer öfter nahm das Kronprinzenpaar seinen Nachwuchs in den vergangenen Monaten mit auf royale Termine. Auch vor der Sommerferien begleiten ihre drei Mini-Royals sie nun zu einem Termin – und zwar zu einer coolen Fliegershow!

Nach der Trooping the Colour-Parade besuchten Kate und William erstmals wieder ein Event zusammen. Die fünf erschienen am Freitag zum Royal International Air Tattoo in Fairford. Unter anderem bestaunten sie dort das Innere eines riesigen Transportflugzeuges – mit dem war im September 2022 der Sarg von Queen Elizabeth II. (✝96) von Schottland nach England transportiert worden. George, Charlotte und Louis sahen sich interessiert um und hatten augenscheinlich viel Spaß.

In der vergangenen Woche war König Charles III. (74) abermals – diesmal nun in Schottland – zum Regenten gekrönt worden. Seine Enkelkinder waren jedoch nicht mit von der Partie. George, Charlotte und Louis hatten nämlich die Schulbank drücken müssen. Am Samstag beginnen jedoch auch für sie die Sommerferien.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern im Juli 2023

Getty Images Prinz Louis im Juli 2023

Getty Images König Charles im Juli 2023

