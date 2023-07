Schottische Krönung: Darum fehlten König Charles' Enkel!

König Charles' (74) Enkelkinder haben eigene Verpflichtungen. Im Mai wurde der britische Monarch bei einer pompösen Zeremonie offiziell zum König von Großbritannien gekrönt. Weil er zu Schottland eine besondere Beziehung hat, wird er hier nun ein zweites Mal gekrönt. So sollen die Kultur und die Geschichte des Landes geehrt werden. Aber drei Familienmitglieder fehlen: Prinz Louis (5), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9) – denn die drei müssen zur Schule gehen!

Wie das Hello! Magazine berichtet, haben Charles' Sohn Prinz William (41) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) beschlossen, ihre Kinder nicht mit zu der zweiten Krönung im schottischen Edinburgh zu nehmen. Der Grund soll der Schulunterricht der drei sein. Es sind in Großbritannien nämlich nur noch wenige Tage bis zu den Sommerfeiern. Offenbar wollte das Ehepaar nicht, dass die beiden so kurz vor dem Ende des Halbjahres für einen Tag den Unterricht verpassen.

Bei der Krönung in Schottland ist neben Charles selbst sowie William und Kate nur noch Königin Camilla (75) anwesend. Und das, obwohl diese Zeremonie eine besonders emotionale Komponente für den König hat – denn er verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem Land. Unter anderem das Schloss Balmoral hat aufgrund der vielen Familienurlaube einen großen Wert . Hier starb auch seine Mutter Queen Elizabeth (✝96) im September 2022.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla in Schottland, Juli 2023

Getty Images Queen Elizabeth und ihr Sohn Charles im September 2010

