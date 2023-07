So niedlich ruft kleiner Wimbledon-Fan nach Prinzessin Kate!

Er nutzte seine Chance mit Erfolg! Prinzessin Kate (41) ist ein bekennender Sport-Fan. Allem voran interessieren sich die Britin und ihr Gatte Prinz William (41) für Tennis. In den vergangenen Jahren hatten die Eheleute deswegen auch immer wieder das Wimbledon-Turnier besucht. Dort waren mit dem Thronfolger beispielsweise 2022 bei einem Match mal ordentlich die Pferde durchgegangen. In diesem Jahr legte Kate bei dem Grand-Slam-Turnier einen Solo-Auftritt hin – und entlockte einem Mini-Fan eine süße Aktion!

Wie ein TikTok-Video zeigt, nutzte ein kleiner Junge die Gunst der Stunde, als Kate an ihm vorbeiging. "Hi, Prinzessin", rief er ein wenig schüchtern – doch es reichte, um die Aufmerksamkeit der dreifachen Mutter zu bekommen. Diese hockte sich strahlend vor ihm hin und hielt sogar einen kleinen Plausch mit ihm. "Hattest du heute Spaß?", fragte die 41-Jährige ihn beispielsweise interessiert.

Kate hatte das Turnier bereits in der vergangenen Woche besucht. Das Wetter hatte in London allerdings nicht mitgespielt – doch die Prinzessin von Cambridge hatte den nassen Bedingungen getrotzt. Sie hatte in einem mintgrünen Blazer-Kostüm samt Regenschirm die Tennis-Partie mit Spannung verfolgt.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2016

Anzeige

ZUMA Press / ActionPress Prinzessin Kate bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de