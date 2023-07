Stolze Mama: Nina Botts Sohn hat sein Abitur bestanden!

Wie die Zeit vergeht! Die Schauspielerin Nina Bott (45) ist vor allem durch ihre Rolle in der Daily GZSZ bekannt. Privat hat sie sich mit ihren vier Kindern den Traum vom Familienglück erfüllt. Dass aus Kleinen ganz schnell Große werden, stellt die Blondine derzeit fest. Stolz postet Nina nämlich Fotos von einem besonderen Event ihres ältesten Kindes Lennox: Dieser hat sein Abitur bestanden!

Auf Instagram teilt die stolze Vierfachmama Eindrücke von der Abschlussfeier ihres Sohnes. Während der Abiturient in einem schicken schwarzen Anzug mit Fliege posiert, hat sich seine Mutter für ein elegantes schwarzes Kleid mit Cut-outs entschieden. In einem weiteren Post teilt Nina ein Video von dem Anlass, in dem Lennox tanzend mit Mama und Schwester zu sehen ist.

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass die Schauspielerin sich mit ihrem Partner Benjamin Baarz (35) verlobt hat. Nachdem sie eine Reporterin entgegen der vorherigen Absprache auf ihren Ring angesprochen hatte, fühlte sich Nina dazu gedrängt, öffentlich über die News zu sprechen. Letztendlich sei es aber nichts, wofür sich die Blondine schämen würde: "Es ist ja eine sehr schöne Nachricht!"

Anzeige

ninabott Lennox König und seine Mutter Nina Bott

Anzeige

ninabott Lennox König und seine Mutter Nina Bott

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Freund Benjamin Baarz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de