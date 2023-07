Klaudia Giez hält ihren Adriano von Trash-TV-Sendungen ab!

Beim Thema Reality-TV sind sich Klaudia Giez (26) und ihr Freund Adriano Salvaggio uneinig. Dabei verbinden die beiden eigentlich viel mit den Goldstücken des deutschen Fernsehens: Während sie bei Germany's next Topmodel bekannt geworden war, hatte er bei Love Island nach der großen Liebe gesucht. Bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen lernten sie sich schließlich kennen. Doch heute gehen ihre Meinungen über etwaige TV-Sendungen weit auseinander: Klaudia muss ihren Adriano davon abhalten, bei weiteren Formaten teilzunehmen!

Im Promiflash-Interview stellt Klaudia klar, was sie von Realityshows hält: "Irgendwie sind die ganz lustig, aber ich möchte mir nicht alles vermasseln, weil ich glaube, einige Kunden finden das jetzt nicht so gut." Ihr Partner sieht das allerdings ganz anders! "Ich glaube, Adriano würde jeden Trash mitmachen", gesteht die Influencerin. Deswegen müsse sie ihn immer wieder zur Vernunft rufen: "Ich möchte mit ihm halt auch was Wahres aufbauen. Dann sage ich ihm immer, wenn da zum Beispiel eine Anfrage kommt für uns beide für das Sommerhaus oder so: 'Adriano, überleg dir, in welche Richtung du gehen möchtest', und ich glaube, der hat das langsam gecheckt."

Dass ihr Adriano durch "Love Island" bekannt geworden ist, passt Klaudia auch gar nicht. "Das war am Anfang tatsächlich ein Problem für mich, damit kam ich irgendwie nicht wirklich klar", verrät sie Promiflash. Mittlerweile habe sich das gebessert – doch wenn die Berlinerin ihren Schatz im TV strippen sehe, sei sie immer noch aufgeregt.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Adriano, "Love Island"-Kandidat 2022

Anzeige

ActionPress Adriano Sal und Klaudia Giez auf einem Event

Anzeige

AEDT Klaudia Giez bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de