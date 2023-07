Kourtney Kardashian feiert mit Tochter Penelope auf Hawaii

Sie hat die Spendierhosen an! Kourtney Kardashian (44) erwartet aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit Travis Barker (47). Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (40) hat sie bereits zwei Söhne und eine Tochter. Letztere feierte gerade erst einen Schnapszahl-Geburtstag. Für die große Sause ließ sich ihre Mama nicht lumpen: Zu Penelopes (11) Geburtstag spendiert Kourtney ihrer Tochter und deren Freunden einen traumhaften Trip.

"Ich bin immer noch überglücklich über die Woche, die ich mit sieben Mädchen auf Hawaii verbracht habe, um den Geburtstag meiner Tochter zu feiern. Ich bin dankbar für die unvergesslichen Erinnerungen. Pure Magie", schwärmt die 44-Jährige auf Instagram. In mehreren Bildern teilt Kourtney die besonderen Momente der vergangenen Tage. Zu sehen ist neben Schnappschüssen von Penelope und ihren Freunden auch ein Mutter-Tochter-Selfie. Auf dem streckt Kourtney die Zunge heraus, während Penelope ihren coolsten Blick aufsetzt. Ein weiteres Bild zeigt Kourtney mit Babykugel am Strand.

Die Bilderreihe ist eine von vielen, die der Keeping up with the Kardashians-Star während ihres einwöchigen Trips nach Hawaii geteilt hatte. Erst vor wenigen Tage postete Kourtney ein sexy Bild in einem knallpinken Badeanzug. "Aloha", kommentierte die Dreifach-Mama den Beitrag, der sie unter anderem dabei zeigt, wie sie der Kamera einen Kussmund zuwirft.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick im Juli 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

