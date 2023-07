Lilly Becker verrät: Boris Becker braucht Ruhm "wie Droge"

Lilly Becker (47) lässt kein gutes Haar an Boris Becker (55)! Seit fünf Jahren geht das ehemalige Paar schon getrennte Wege. Mittlerweile ist die Scheidung der beiden in vollem Gange. In der Zwischenzeit packt Lilly öffentlich über die Beziehung mit dem Tennisprofi aus. Dabei nimmt das Model kein Blatt vor den Mund. Ganz im Gegenteil: Lilly wettert weiterhin fleißig gegen ihren Ex-Mann Boris!

"[Boris] wurde als Superstar geboren. Er hat sein Leben voller Ruhm auf so einem hohen Niveau gelebt. Es ist wie eine Droge", sagt Lilly in der Doku "Der Aufstieg und Fall von Boris Becker". Letztlich habe sie keine guten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Die 47-Jährige erinnert sich außerdem daran, wie die Richterin im Prozess um ihren Ex-Mann diesen als arrogant betitelte. "Was [sie] über ihn sagte, hat sie in nur zwei Wochen erkannt. Ich habe 13 Jahre dafür gebraucht", meint sie.

Schon zuvor fand die Niederländerin deutliche Worte zum Vater ihres Sohnes. Im Interview mit Bild betonte sie: "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist." Um der Öffentlichkeit sein wahres Gesicht zu zeigen, will Lilly nicht länger schweigen. "Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt", beteuerte das Model.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

