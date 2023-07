Mandy Moore erwischt Dieb mithilfe ihrer Überwachungskamera

Auf frischer Tat ertappt! Mandy Moore (39) hatte im Jahr 2002 mit der Verfilmung des Bestsellers "Nur mit Dir" internationale Berühmtheit erlangt. Mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith ist die Popsängerin seit 2018 verheiratet. Ihr Liebesglück wurde mit der Geburt ihrer Söhne August und Ozzie gekrönt. Die vierköpfige Familie lebt gemeinsam in einem Haus. Doch jetzt wurden sie bestohlen – Mandy macht ihrem Ärger im Netz Luft.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Zweifachmama die Aufnahmen ihrer Überwachungskamera, auf denen eine Person zu sehen ist, die ein Paket vor ihrer Haustür stiehlt. "Menschen sind das Schlimmste", wetterte die Schauspielerin gegen den Fremden. Die 38-Jährige wunderte sich wohl schon, wo das Paket mit einem neuen Kinderwagen für den kleinen Ozzie geblieben ist. "Der Typ hat eine Stunde lang zugesehen, wie das Paket draußen stand [...] und hat es sich dann geschnappt", fuhr sie fort.

Auch im April dieses Jahres hatte Mandy ihre Community an ihren Sorgen teilhaben lassen. Via Instagram hatte sie in ihrer Story ein Bild von sich veröffentlicht, auf dem sie ernst guckt und dazu geschrieben: "Ich versuche gerade mit einem Verrat von einer neuen Person in meinem Leben umzugehen und frage mich, was ich aus dieser Situation lernen soll."

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Sohn August, Oktober 2022

Getty Images Mandy Moore, "This Is Us"-Star

