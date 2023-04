Möchte Mandy Moore mehr Kinder mit Partner Taylor Goldsmith?

Könnte hier bald Baby Nummer drei kommen? Mandy Moore (38) und Ehemann Taylor Goldsmith sind seit 2018 verheiratet. 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern und Söhnchen August krönte die Liebe des Paares. Vor fünf Monaten wurden sie dann mit dem kleinen Ozzie zu einer vierköpfigen Familie. Haben Mandy und Taylor die Familienplanung mit ihren beiden Jungs nun abgeschlossen?

Gegenüber E!-News verriet Mandy, dass sie sich weitere Kinder vorstellen kann. Die Zweifach-Mama erklärte: "Um ehrlich zu sein, schließe ich eine größere Familie nicht aus. Ich weiß aber nicht, was mein Mann denkt. [...] Es ist schwierig. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Also vielleicht, irgendwann – aber ich weiß es nicht sicher." Sie könne sich aber vorstellen, in der Zukunft noch ein weiteres Kind zu bekommen, am liebsten eine Tochter.

Konkrete Pläne gibt es bei Mandy und Taylor zurzeit jedoch noch nicht. Sie genießt es, ihren Söhnen beim Erwachsenwerden zuzusehen: "August ist ein wunderbarer großer Bruder. [...] Er versteht, wie vorsichtig er mit Ozzie sein muss. Er will nur mit ihm schmusen. Das ist so süß!"

Anzeige

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith und Mandy Moore mit ihrem Sohn August im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Kinder

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de