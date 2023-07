Mini-Mes: John Legends Söhne kommen ganz nach dem Papa!

Sie sind ihm wie aus dem Gesicht geschnitten! John Legend (44) ist nicht nur Musiker, sondern auch Papa. Vor wenigen Wochen durften sich der "All of Me"-Interpret und seine Frau Chrissy Teigen (37) über Nachwuchs freuen. Mithilfe einer Leihmutter begrüßten sie Söhnchen Wren Alexander auf der Welt. Seither scheint die kleine Familie vor Glück nur so zu strotzen. Genau das beweist der vierfache Vater erst jetzt wieder: John teilt niedliche Schnappschüsse mit seinen Mini-Mes.

Auf Instagram teilt der 44-Jährige eine Bilderreihe, die seine Schützlinge zeigt. "Die Jungs", schreibt John unter den Beitrag, der mit einem süßen Selfie von sich, Miles (5) und Wren beginnt. Andere Schnappschüsse zeigen den kleinen Wren, wie er lächelnd in die Kamera blickt und den fünfjährigen Miles beim Haarstyling. Das Auffällige: Die beiden Jungs kommen offenbar ganz nach ihrem berühmten Papa – das finden auch die Follower. Während eine Userin "John....Mini John....Mikro John..." kommentiert, fragt eine Weitere scherzend: "Haben die Gene von Chrissy es überhaupt versucht?"

Erst im vergangenen Monat teilte John das erste Bild mit all seinen vier Kids. Auf dem Schnappschuss posiert der stolze Papa mit der gesamten Rasselbande. "Wren Alexander Stephens, unsere neue Liebe", schrieb das Familienoberhaupt daraufhin kurz und knapp zu dem zuckersüßen Beitrag.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Sohn Wren Alexander Stephens

Instagram / johnlegend Miles Theodore Stephens, Sohn von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram John Legend mit seinen Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

