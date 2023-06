Baby-Überraschung: John Legend teilt Foto mit allen Kids!

John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) sorgten gestern für eine große Überraschung! Nachdem der US-amerikanische Sänger und das Model im Januar 2023 ihr drittes Kind Esti auf der Welt begrüßt hatten, wuchs ihre Familie jetzt erneut: Das Paar verkündete, dass es mit der Hilfe einer Leihmutter weiteren Nachwuchs bekommen hat – und zwar den kleinen Sohn namens Wren Alexander. Jetzt veröffentlicht John das erste Bild mit allen vier Kids!

Auf seinem Instagram-Profil postet der stolze Vater jetzt diesen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Rasselbande posiert: Auf dem Foto hält der Musiker die Nesthäckchen Esti und Wren in den Armen. Die beiden größeren Kinder Luna (7) und Miles (5) posieren währenddessen hinter und neben ihrem Papa und ihren Geschwistern. "Wren Alexander Stephens, unsere neue Liebe", betitelt das Familienoberhaupt den Beitrag kurz und knapp.

Mit dem vierten Kind geht für John und Chrissy offenbar ein großer Traum in Erfüllung! Die stolze Mama gab ihren Fans nämlich bereits in den sozialen Medien einen Einblick in ihre Planung. "So lange ich denken kann, wollte ich immer vier Kinder", betonte die 37-Jährige.

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Hollywood-Pärchen

