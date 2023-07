Mutter von Katie Price starb kurzzeitig auf dem OP-Tisch

Mit diesem Geständnis schockt Amy Price ihre Fans. Amy, die Mama von Katie Price (45), leidet an einer idiopathischen Lungenfibrose. Vor zwei Jahren verschlechterte sich ihr Zustand und die Funktionen ihrer Lunge nahmen weiter ab. Zwei Jahre nach dieser ungewissen Zeit verbesserte sich ihr Zustand jedoch überraschend. Jetzt gesteht Amy, dass sie während ihrer Lungentransplantation kurzzeitig auf dem OP-Tisch starb.

"Ich hatte einen Herzstillstand und die Ärzte mussten mich auspumpen, um mich wiederzubeleben", erzählte Amy in Katies Podcast "Die Katie Price Show". Die 71-Jährige schrie wohl "Ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht atmen, sie bringen mich um." Daran kann sie sich jedoch nicht erinnern. "Aber ich erinnerte mich an einen Traum, in dem ich dachte, dass ich bis fünf Uhr überleben muss und sie versuchen mich zu töten", fuhr die gebürtige Engländerin fort.

Amy braucht sich nach ihrer erfolgreichen Lungentransplantation erst mal keine Sorgen mehr um ihr Leben zu machen. Als Katies Mutter anfing, ihre Autobiografie zu schreiben, hätte sie mit dieser Entwicklung überhaupt nicht gerechnet. "Als ich anfing, sie zu schreiben, dachte ich, ich wäre bald tot, aber Gott sei Dank bin ich noch da", äußerte sie sich gegenüber Mirror.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter Amy und ihrer Schwester Sophie, November 2021

Getty Images Katie Price mit ihrer Mutter Amy, Juli 2002

Instagram / katieprice Amy und Katie Price

