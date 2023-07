So haben sich Robert De Niro und seine Tiffany verliebt!

Das ist also Robert De Niro (79) und Tiffany Chens Liebesgeschichte! 2015 hatten sich der Schauspieler und die Kampfsportlehrerin am Set von "The Intern" kennengelernt. Mittlerweile ist das Paar unzertrennlich! Erst im Mai sorgten die beiden Turteltauben sogar für eine große Überraschung: Sie sind Eltern geworden! Für den "Taxi Driver"-Darsteller ist das sogar bereits das siebte Kind. Doch wie haben sich der Oscar-Preisträger und seine Liebste eigentlich lieben gelernt? Tiffany verrät, wie es zu ihrer und Roberts Romanze kam!

"Als wir zusammen gearbeitet haben, war es nur Arbeit", plaudert die 45-Jährige gegenüber CBS Mornings aus. Erst ein paar Jahre später seien sie wieder in Kontakt miteinander gekommen und da habe es auch endlich gefunkt! "Wir haben festgestellt: 'Oh, wir komm gut miteinander aus und wir kommen wirklich, wirklich gut miteinander aus'", betont Tiffany.

Tiffanys Beziehung zu dem Hollywoodstar sei jedoch nicht immer leicht. Sie musste ziemlich viel Hass über sich ertragen! "Die Leute sagten alle möglichen bösen Dinge über mein Aussehen und darüber, dass ich wütend aussehe. [...] Es war manchmal ein bisschen frustrierend", gibt sie offen zu.

Getty Images Rober De Niro in Cannes 2023

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen im Mai 2023

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

