Walentina Doronina schaut "Beauty & The Nerd" nicht weiter

Walentina Doronina (23) findet Beauty & The Nerd nun langweilig! Die TV-Bekanntheit tingelte schon durch das ein oder andere Format. Ob es Datingshows oder andere Sendungen wie Promi Big Brother waren – die Blondine sorgte auf jeden Fall immer für Drama. Zuletzt trat sie bei "Beauty & The Nerd" an. Doch bereits in der dritten Folge war Schluss für die Influencerin – und jetzt guckt sie sich die Sendung nicht mal mehr an!

Die 23-Jährige rät ihren Followern auf Instagram, die Show nicht mehr zu schauen: "Ich bin jetzt raus, deswegen finde ich, braucht ihr auch nicht mehr weiterschauen, weil spicy gibt es da nicht mehr so viel, wenn ich draußen bin." Auch sie selber habe nun kein Interesse mehr an der Show: "Ich werde auf jeden Fall nicht weiterschauen."

Für ihre Niederlage gibt Walentina ihrem Teampartner Marco die Schuld. Auch in der Sendung wetterte sie deswegen bereits gegen den Fantasy-Fan: "Du hättest dich mehr konzentrieren müssen. Wie peinlich ist das! [...] Du bist wieder in deiner Welt gewesen. Das macht mich so sauer."

ProSieben / Benjamin Kis Marco und Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im April 2023

