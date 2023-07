Karriere-Flop: Coco bekommt nach GNTM keine Modeljobs!

Für Coco Clever hat sich der Traum vom Modeln wohl nicht erfüllt! Die Münchnerin kämpfte in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel gemeinsam mit Vivien Blotzki, Nicole Reitbauer und Co. um den Sieg. Kurz vor dem großen Finale musste sich die Beauty geschlagen geben und ihre Koffer packen – und auch nach dem Ende von Heidi Klums (50) Castingshow bleibt der große Erfolg aus: Coco bekommt nach GNTM nämlich gar keine Aufträge...

"Ich arbeite immer noch im Escape Room und ich fange bald an zu studieren. Ich habe – außer der Erfahrung, die ich dort sammeln durfte – nach GNTM nichts gehabt", berichtet Coco jetzt auf ihrem TikTok-Profil von ihrem Alltag nach der Show und verdeutlicht: "Also ich habe keine Jobs, keine Aufträge, gar nichts." Sie habe gelernt, dass das Format nicht automatisch ein Sprungbrett für eine große Karriere sei.

Aber wie geht es Coco mit der Job-Flaute? "Also manchmal bin ich schon traurig deswegen, weil ich halt gar keine Jobs habe oder so was", bringt die 20-Jährige ihre Gefühle zum Ausdruck. Allerdings versuche sie, für "so viele andere Dinge im Leben" dankbar zu sein.

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / coco_clever Coco Clever im Januar 2023

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Teilnehmerin 2023

