Philipp und Vanessa Stehler verraten Namen ihres Sohnes!

Philipp (35) und Vanessa Stehler teilen ein niedliches Detail mit der Welt! Vor einigen Wochen hatten der einstige Die Bachelorette-Kandidat und die Influencerin verkündet: Sie sind erstmals gemeinsame Eltern geworden! Nachdem sich die Neu-Mama zunächst eine wohlverdiente Offline-Zeit genommen hatte, meldete sich die Beauty kürzlich mit ersten Entbindungsdetails bei ihren Followern. Nun verraten die stolzen Eltern, auf welchen Namen ihr Kleiner hört!

Via Instagram teilen die beiden in einem gemeinsamen Posting, wie ihr Sohnemann heißt: Tommi Alfred Stehler! "Der Name Tommi stand schon fest, bevor ich überhaupt schwanger war! Da waren wir uns so schnell einig, dass wir dann gar nicht mehr wirklich über etwas anderes nachgedacht haben", lautet es in der Bildunterschrift der beiden. Der zweite Name ihres Wonneproppens ist dagegen auf eine ganz besondere Bedeutung zurückzuführen. "Den Namen Alfred haben wir zu Ehren unserer Großväter angehangen. Mein Opa spielte immer eine sehr große Rolle in meinen Leben. Und auch Philipps Opa hieß Alfred", erklären die zwei.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag wird schnell klar: Die Fans der beiden feiern den Namen total! "Richtig schöner Name und ein schönes Andenken" oder "Was für ein süßer Name", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Vanessa und Philipp Stehlers Sohn Tommi Alfred im Juni 2023

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Dezember 2022

