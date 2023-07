Süße Ehre: Prinz Louis bekam Geschenk von Tennis-Legende!

Da hat Prinz Louis (5) sich bestimmt gefreut! Der Mini-Royal ist der dritte Sprössling von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41). 2018 hatte er das Licht der Welt erblickt und hält seine Eltern seither ordentlich auf Trab. Louis ist nämlich inzwischen weltweit als kleiner Frechdachs bekannt. Auf royalen Events, wie beispielsweise dem diesjährigen Trooping the Colour belustigte er die Fans mit Grimassen. Süß finden Louis offenbar nicht nur die royalen Anhänger, sondern auch echte Legenden!

2019 hatte Louis' Mama Kate das Wimbledon-Finale der Männer besucht. Auf der Tribüne des Center-Courts saß niemand Geringeres als der einstige Tennisspieler Stan Smith. Neben seiner Karriere als Sportler ist dieser vor allem als Designer für Tennisschuhe – die Stan-Smith-Sneaker der Marke Adidas – bekannt. Für ihren Sohn Louis hatte er extra ein Paar davon anfertigen lassen, die er Kate in der Royal-Box übergab. Auf den Schuhen stand in Gold sogar extra "Für Louis" geschrieben.

Für Louis und seine Geschwister Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (8) stehen aktuell die Sommerferien an. In diesem Sommer ist jedoch alles ein bisschen anders. Denn William, Kate und ihre Rasselbande werden erstmals Zeit in ihrem neuen Haus, dem Adelaide Cottage, verbringen.

Getty Images Der Designer Stan Smith und Prinzessin Kate im Julli 2019

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern 2022

