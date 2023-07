Bandmitglied zollt Ronan Keatings totem Bruder seinen Tribut

Keith Duffy (48) gedenkt seines Freundes. Sein ehemaliger Boyzone-Bandkollege muss einen schweren Verlust verkraften. Ronan Keatings (46) Bruder ist am Samstag auf tragische Weise verstorben – bei einem Autounfall erlag Ciaran Keating seinen Verletzungen. Gemeinsam mit seiner Frau Ann Marie war der Ire auf dem Weg zum Fußballspiel seines Sohnes. Bei seiner Familie und seinen Freunden hinterlässt er eine große Lücke: Keith zollt Ciaran jetzt emotional Tribut.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 48-Jährige emotionale Worte. "Ich kann den Verlust und den Kummer meines Bruders Ronan und der ganzen Keating-Familie nicht begreifen. Meine ganze Familie betet und denkt gerade jetzt an unsere Keating-Familie", begann der Sänger sein Posting. Rührend erinnerte sich Keith an prägende Momente mit seinem Kumpel: "Ciaran, von Anfang an, als du mit uns getourt bist, warst du ein toller Begleiter auf unserer Reise. Du hast uns jungen, unschuldigen Kindern geholfen und uns unterstützt."

Keith und Ronan waren in den 90er-Jahren Teil der erfolgreichen irischen Boyband "Boyzone" gewesen. Die fünf Jungs, bestehend aus Stephen Gately (✝33), Shane Lynch (47), Mikey Graham (50), Ronan und Keith, hatten im Laufe ihrer Karriere sechs Nummer-eins-Hits gefeiert. Im Jahre 2000 löste sich die Gruppe dann auf.

Getty Images Keith Duffy , Sänger

Getty Images Mikey Graham, Keith Duffy, Ronan Keating und Shane Lynch im März 2010 in London

Getty Images Keith Duffy, Ronan Keating, Mikey Graham und Shane Lynch im November 2018 in London

