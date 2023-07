König Charles III. organisiert Camillas Geburtstagsfeier

So verbringt Königin Camilla (76) ihren Ehrentag. Die Königin von Großbritannien feiert heute ihren 76. Geburtstag. Seit über 30 Jahren gehen sie und der König Charles III. (74) schon gemeinsam durchs Leben und haben bereits etliche Geburtstage miteinander verbracht und gefeiert. Dieses Jahr hat sich der britische Monarch was ganz Spezielles für seine Camilla überlegt. Charles hat dafür gesorgt, dass ein ganz besonderer Kanonensalut zu hören sein wird.

"Anlässlich des 76. Geburtstags Ihrer Majestät der Königin wird es heute um zwölf Uhr mittags im Green Park spektakuläre 41 Salutschüsse der 'The King’s Troop Royal Horse Artillery' geben", verkündeten die Verantwortlichen der königlichen Parks von London via Twitter. Vor dem Tower Wharf sei außerdem um 13 Uhr ein königlicher Salut mit 62 Kanonen von der "Honourable Artillery Company" abgefeuert worden.

An Glückwünschen seitens ihrer royalen Familie scheint es Camilla nicht zu fehlen. In der Story des offiziellen Instagram-Profils von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) richteten die beiden Geburtstagswünsche an das Geburtstagskind: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ihrer Majestät, der Königin."

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Getty Images Königin Camilla Juli 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz Willia und Prinzessin Kate

