Royaler Geburtstag: Königin Camilla wird heute 76 Jahre alt

Dieser Geburtstag wird Königin Camilla (76) in Erinnerung bleiben! Seit 2005 ist die Britin offiziell Mitglied des englischen Königshauses: Nach ihrer Heirat mit König Charles III. (74) wurde sie von den Royals aufgenommen und weicht ihrem Liebsten seitdem nicht mehr von der Seite. Im Mai dieses Jahres wurden die zwei zum König und zur Königin Großbritanniens gekrönt. Doch heute steht einzig und allein Camilla im Mittelpunkt – denn die Regentin wird 76 Jahre alt!

An diesem besonderen Tag lassen Glückwünsche nicht lange auf sich warten. So richteten auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) dem Geburtstagskind ihre Wünsche aus. In der Story des offiziellen Instagram-Profils des Paares teilten sie ein Foto von Camilla und schrieben dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ihre Majestät, die Königin." Auch die offizielle Instagram-Seite von Charles und Camilla widmete der Monarchin einen rührenden Post: Neben zahlreichen Schnappschüssen der 76-Jährigen hieß es: "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zum heutigen Geburtstag."

Wie sie ihren Ehrentag verbringen wird, ist noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr hatte Camilla dagegen ein Motto. Laut Hello! habe sie sich an den Plan "weniger ist mehr" gehalten. Es wurde berichtet, dass es ein kleines Familiendinner gegeben hatte, und sich der engste Kreis der Familie versammelte.

Getty Images Queen Camilla im Juni 2023

Getty Images Queen Consort Camilla im März 2023

Getty Images Königsgemahlin Camilla im November 2022

