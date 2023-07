Pop trifft auf Hip Hop: Eminem crasht Konzert von Ed Sheeran

Ed Sheeran (32) holt sich eine Legende auf die Bühne! Der Engländer ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Sänger und Songwriter. Mit seinen Solo-Alben feierte er unzählige Erfolge. Doch auch mit anderen Künstlern konnte er viele Hits feiern – so kam es 2017 zu einer Zusammenarbeit zwischen ihm und Eminem (50). Nach ihrem Song "River" gingen die Musiker getrennte Wege. Zumindest bis jetzt: Denn Ed und die Hip-Hop-Ikone sangen gemeinsam auf der Bühne!

Aktuell tourt der 32-Jährige durch Nordamerika. Auf seinem Instagram-Profil ist zu sehen, wie es bei seinem Konzert in Detroit zu einem unvergesslichen Moment kam: Zunächst sang Ed die ersten Zeilen von "Lose Yourself", doch dabei sollte es nicht bleiben. Kein Geringerer als Eminem höchstpersönlich kam als Überraschung auf die Bühne und performte seinen großen Song mit Ed. Anschließend trällerten die beiden noch gemeinsam den Klassiker "Stan".

Eminem hat für den Rotschopf eine große Bedeutung. In einem Interview hatte Ed erzählt, wie sehr ihm die Musik des 50-Jährigen in seiner Kindheit geholfen hatte. "Als ich neun war, kaufte mir mein Onkel die Marshall Mathers LP. […] Indem ich diese Platte lernte und immer wieder rappte, konnte ich mein Stottern überwinden", verriet er in "The Howard Stern Show".

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran während eines Auftritts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de