Robbie Williams spricht offen über seinen Gewichtsverlust!

Er bringt Licht ins Dunkel. Hinter Robbie Williams (49) liegen turbulente Monate: Seit April versetzt der Sänger seine Fans immer wieder in Sorge. Dabei war diesen zunächst der starke Gewichtsverlust des "Angels"-Interpreten aufgefallen. Im Juli musste der Musiker dann kurzzeitig seinen Auftritt in Holland unterbrechen – anschließend erklärte er, dass er Long-Covid-Symptome habe. Jetzt teilt Robbie ein emotionales Posting im Netz, das endlich Klarheit bringt!

In einem neuen Beitrag via Instagram spricht der "Let Me Entertain You"-Interpret nun offen über seinen Gewichtsverlust. "Mein Idealgewicht ist, wenn sich Menschen um mich sorgen", steht auf einer Zeichnung geschrieben, in der sich zwei Comicfiguren in einem Restaurant unterhalten. Unter seinem Posting äußert Robbie unter anderem folgenden Wunsch: Das zu essen, was er möchte, ohne dabei sein Wunschgewicht zu verlieren. "Ich könnte ein Buch über den Selbsthass schreiben, den ich für meine Körperwahrnehmung empfinde. Ich habe Dysmorphophobie", gesteht der Musiker.

Erst vor wenigen Wochen hatte Robbies Frau Ayda Field (44) ein Video von ihrem Mann geteilt, auf dem er seinen nackten Oberkörper präsentierte. Seine Fans zeigten sich dabei besonders besorgt über das Gewicht des Vierfach-Vaters und teilten ihre Bedenken in Kommentaren wie: "Zu dünn… Du siehst ungesund aus" oder "Ich liebe dich immer noch, aber du musst wieder etwas Fleisch auf die Knochen bekommen!"

Robbie Williams, Sänger

Robbie Williams im Juni 2023

Robbie Williams, Popsänger

