Ronan Keating ist nach Tod seines Bruders am Boden zerstört

An diesen Anruf wird sich Ronan Keating (46) sein ganzes Leben lang erinnern. Der Sänger muss einen schweren Schock verkraften: Sein älterer Bruder Ciaran Keating verstarb am Samstag unter tragischen Umständen. Bei einem Autounfall kam der Ire ums Leben – er hinterlässt seine Frau und seine drei Kinder. Der The Voice of Germany-Coach hat sich bisher nicht dazu geäußert. Jetzt ist bekannt, wie Ronan von Ciarans Tod erfuhr.

Der 46-Jährige war mit seiner Frau Storm Keating Golf spielen, als er über den Tod seines Bruders informiert wurde. "So einen Anruf wegen seiner Liebsten möchte niemand entgegennehmen. Ronan ließ alles stehen und liegen, als er die verheerende Nachricht bekam", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Der Musiker habe sich umgehend auf den Weg nach Irland gemacht, um seine Familie zu unterstützen: "Ronan ist am Boden zerstört. Er lebt für seine Familie. Das ist ein grausamer Blitz aus heiterem Himmel."

Während sich Ronan noch in Schweigen hüllt, meldeten sich bereits einige Freunde von Ciaran zu Wort, die seiner gedachten. So zollte das einstige Boyzone-Mitglied Keith Duffy (48) dem Verstorbenen Tribut. "Meine ganze Familie betet und denkt gerade jetzt an unsere Keating-Familie", schrieb er auf seinem Instagram-Profil.

Anzeige

Getty Images Ronan Keating, Musiker

Anzeige

Getty Images Sänger Ronan Keating und seine Frau Storm Keating

Anzeige

Getty Images Keith Duffy mit Ronan Keating beim British Summer Time Festival, Juli 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de