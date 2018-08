Taylor Swift (28) ist immer wieder für eine Überraschung gut! Seit dem 8. Mai reist die US-amerikanische Singer-Songwriterin mit ihrer "Reputation Stadium Tour" um die Welt. Eins der insgesamt 53 angesetzten Konzerte führte die blonde Beauty am Samstagabend ins kanadische Toronto. Dort kam es zu einer besonderen Sensation für alle Fans: Tay-Tay holte Rocklegende Bryan Adams (58) zu sich auf die Bühne und performte mit ihm!

Mit Taylor und Bryan trafen zwei echte Weltstars aufeinander – kein Wunder, dass die Konzertbesucher aus dem Kreischen gar nicht mehr herauskamen. Mit ihrer gemeinsamen Darbietung seines Megahits "Summer of 69" heizten die 28-Jährige und der "Here I Am"-Interpret die Menschenmasse ordentlich ein. Während sie sich im bunten, knappen Paillettenfummel und schwarzen Lederstiefeln an einer fetzigen E-Gitarre zu schaffen machte, glänzte er ganz schlicht im schwarzen Shirt. Nach dem gemeinsamen Auftritt konnte die "Our Song"-Interpretin ihre Euphorie nicht länger verbergen. Auf Instagram postete sie einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss der beiden während der geheimen Probe und schrieb "Es hat heute Abend so viel Spaß gemacht, Toronto!

Auch der 58-Jährige war ganz hin und weg. Er postete das gleiche Pic des talentierten Duos mit den Worten: "Ich habe heute Abend mit der bezaubernden Taylor gesungen – was für eine Ehre!" Ob die beiden zukünftig wohl häufiger mit gemeinsamen Darbietungen begeistern?

WENN.com Taylor Swift, Singer-Songwriterin

Anzeige

Harry How/Getty Images for the Invictus Games Foundation Bryan Adams, Singer-Songwriter

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Taylor Swift, Musikerin und Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de