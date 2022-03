Oliver Pocher (44) hatte eine lustige Begegnung mit Bryan Adams (62)! Der Comedian quatscht in seinem Podcast regelmäßig mit seiner Frau Amira Pocher (29) über den gemeinsamen Alltag und die Erlebnisse im Showgeschäft. Zuletzt traf er bei einem Event auf den kanadischen Sänger Bryan Adams und musste direkt ein paar Sprüche einstecken: Bryan konnte sich einen scherzhaften Diss gegen Olli nicht verkneifen!

Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" erzählte der Moderator, wie sein erstes Gespräch mit dem "Summer Of '69"-Interpreten verlief: "Da kam dann Bryan Adams mehr oder weniger ungefragt zu uns hin und wir haben da ein bisschen gequatscht." Offenbar sprach Olli ihn dann auf seinen vorherigen Auftritt bei Schlag den Star an, woraufhin eine weitere Person Bryan erklärte, dass sein Gegenüber ein lustiger deutscher Comedian ist. "Wirklich? Warst du gestern da?", soll er daraufhin gefragt haben, was Olli verneinte. "Ja, deshalb war es wohl witzig", konterte Bryan daraufhin neckisch.

Olli fühlte sich dadurch allerdings nicht auf den Schlips getreten – im Gegenteil! "Ich muss aber wirklich sagen: Ein sehr, sehr lustiger Typ", schwärmte er gegenüber seiner Frau. Zudem schilderte er, wie gut er und Bryan sich an dem Abend verstanden hätten und dass sie viele weitere Witze zusammen gerissen hätten.

