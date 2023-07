Geschlecht verraten: "Let's Dance"-Evgeny wird wieder Papa!

Evgeny Vinokurov (32) wird wieder Vater! Der beliebte Let's Dance-Profitänzer und seine Frau Nina sind im Oktober 2021 zum ersten Mal Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Ihr Nio Vero ist der ganze Stolz der Familie und beglückt die beiden seitdem sehr. Schon bald bekommt der Kleine aber einen Spielgefährten: Evgeny verkündet im Netz, dass Nina und er wieder Nachwuchs erwarten!

Via Instagram veröffentlicht der Tänzer eine Reihe von Bildern der Gender-Reveal-Party. Auf dem ersten Foto ist er mit seiner schwangeren Frau zu sehen – beide lachen glücklich in die Kamera. Spielerisch ermittelten sie das Geschlecht ihres Babys. Das Ergebnis eines Tic-Tac-Toe-Spiels ist eindeutig: Es wird ein Mädchen. "Ich glaube, es gibt keine Worte, die meinen innerlichen Zustand beschreiben könnten. Alles bebt in mir. Leute, ich werde Papa von einer kleinen Prinzessin", kommentiert der 32-Jährige die Bilder.

Evgenys "Let's Dance"-Kollegen freuen sich total für den werdenden Papa. Zum Beispiel hinterließen Zsolt Sándor Cseke (35) und Kathrin Menzinger (34) liebe Worte unter dem Beitrag. Auch seine Fans sind total aus dem Häuschen und kommentierten ganz fleißig den Post. "Ach, was für tolle Neuigkeiten. Ich freue mich riesig für euch. Alles, alles Liebe euch vieren", hieß es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Nio

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Tänzer

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova im Dezember 2021

