Vaterschaft macht Profitänzer Evgeny Vinokurov nachdenklich

Evgeny Vinokurov (33) und seine Partnerin Nina Bezzubova begrüßten im vergangenen Oktober ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. In einem Instagram-Beitrag reflektiert der Let's Dance-Star seine Zeit als Zweifachpapa und macht deutlich: "Das Thema Vaterschaft bewegt mich täglich". "Vaterschaft ist eine Reise voller unvergesslicher Momente und tief empfundener Liebe. Das Lächeln meiner Kinder lässt mein Herz schmelzen, und ihre kleinen Hände in meinen geben mir das Gefühl, alles schaffen zu können", bringt er seine Gefühle zum Ausdruck. In seiner Rolle erlebe er die kostbarsten und wertvollsten Momente seines Lebens. Zudem lobt er die Mütter dafür, dass sie den "härtesten Job der Welt" leisten, und er wünsche sich, dass sie mehr Unterstützung und Anerkennung dafür erfahren. Auch ihm falle das nicht immer leicht. "Oft verfalle ich in den 'Ich bin eine Maschine'-Modus und sehe nichts um mich herum", erklärt er.

Evgeny sehe sich als "moderner Vater, der versucht, für meine Frau und meine Kinder so oft wie möglich da zu sein und die Last von den Schultern meiner Frau zumindest für einen kurzen Augenblick zu nehmen". Gleichermaßen versuche er, seinen Liebsten einfach nur ein "schönes Leben zu ermöglichen". Doch die TV-Bekanntheit gibt ehrlich zu, dass er sich in der Vaterschaft nicht immer nur gut fühle, sondern eben auch mal "verzweifelt, leer, allein und einfach sehr müde". Um Sicherheit auszustrahlen, täusche er auch mal ein Lächeln vor oder beantworte Fragen nach seinem Befinden mit "'alles gut', obwohl nichts gut ist". Doch der Gedanke an seine Kinder lasse ihn jeden Moment genießen. Mit rührenden Worten fasst er noch einmal zusammen: "Vaterschaft ist mehr als nur eine Rolle – es ist eine Ehre und ein Geschenk, das ich mit größter Dankbarkeit annehme."

Dass der Choreograf in seiner Rolle als Papa aufgeht, zeigen auch die niedlichen Schnappschüsse, die er hin und wieder in den sozialen Medien zeigt. Erst vor wenigen Tagen teilte Evgeny ein Video auf Instagram vom Familiensonntag, den alle vier im Tierpark verbrachten. Zu dem Clip, in dem Söhnchen Nio Vero die Tierchen füttert und die kleine Evie Hope gemeinsam mit Mama eine Runde auf dem Karussell dreht, schrieb er: "Diese Momente, die wir gemeinsam erleben, sind die wertvollsten für mich."

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und sein Sohn Nio Vero

Instagram / ninabezz Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova mit ihren Kids

