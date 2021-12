Evgeny Vinokurov (31) könnte nicht glücklicher sein. Vor wenigen Monaten verkündete der Let's Dance-Star zunächst, dass er und seine Freundin Nina Bezzubova sich verlobt haben. Kurz darauf kam er auch mit der schönen Neuigkeit um die Ecke, dass das Paar ein Baby erwartet. Mittlerweile sind die zwei nicht nur verheiratet – sondern tatsächlich schon Eltern geworden. Evgeny hat ausgeplaudert: Schon im Oktober kam sein Sohn zur Welt.

"Unser Sohn ist da und wir genießen jede Sekunde mit ihm", schrieb der Tänzer unter anderem auf Instagram zu einem neuen Foto, das ihn mit dem Neugeborenen zeigt. Das Kind schlummert friedlich in den Armen seines stolzen Papas. "Bitte begrüßt Nio Vero Vinokurov, geboren am 28. Oktober 2021", titelte der TV-Star außerdem und verriet damit direkt den Namen seines Sprösslings. "So Leute, ich bin jetzt ein sehr stolzer Papa! Yeahhh!", freute sich Evgeny.

Allerdings kam das Baby nicht ganz ohne Komplikationen zur Welt – eigentlich hätte es nämlich erst Mitte Dezember geboren werden sollen. Zunächst habe sich der 31-Jährige mit Corona infiziert und dann auch noch seine schwangere Frau angesteckt. "Leider waren die Ärzte nicht in der Lage zu erkennen, wie gefährlich Covid-19 für die schwangere Frau sein kann", erklärte er. Offenbar musste sein Sohn dann früher geholt werden. "Aber wir haben es als Familie überstanden und das ist, was am Ende zählt", stellte er klar.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova im Dezember 2021

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

Instagram / ninabezz Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov

