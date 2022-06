Evgeny Vinokurov (31) genießt sein Familienleben in vollen Zügen! Der beliebte Let's Dance-Profi und seine Frau Nina durften vor einigen Monaten ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Am 28. Oktober 2021 wurde ihr Sohn namens Nio Vero Vinokurov geboren. Seither hält der Kleine seine Eltern ganz schön auf Trab. Im Promiflash-Interview schwärmte Evgeny jetzt in den höchsten Tönen von seinem Alltag als Papa!

"Das ist die schönste Zeit bis jetzt!", betonte Evgeny auf dem GALA Launch-Event gegenüber Promiflash. Der kleine Nio sei für die stolzen Eltern einfach alles. Deshalb genießen der Profitänzer und seine Frau die gemeinsamen Momente mit ihrem Kind in vollen Zügen. "Wir beide haben eine ganz neue Liebe kennengelernt. Das ist echt was ganz Schönes", brachte der 31-Jährige seine Glücksgefühle zum Ausdruck.

Aber nicht nur der stolze Papa ist ganz hin und weg – auch Mama Nina schwebt auf Wolke sieben! "Wir genießen das total mit allen Höhen und Tiefen", fasste sie zusammen und erklärte zudem: "Jetzt ist er ja schon etwas größer und da habe ich nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen, ihn allein mit einer Nanny zu lassen."

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit seinem Sohn Nio

Instagram / evgenyvinokurov Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Partnerin Nina Bezzubova

