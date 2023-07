Gibt "Ex on the Beach"-Chiara Wladi doch noch eine Chance?

Sie muss sich entscheiden! Chiara (26) und Wladis Beziehung war in die Brüche gegangen, nachdem der Tattoo-Liebhaber die Love Island-Bekanntheit betrogen hatte. Bei Ex on the Beach trafen die beiden dann zum ersten Mal wieder aufeinander – und hatten einiges miteinander zu klären. Dennoch kamen sich die Influencerin und ihr Verflossener wieder näher. In der aktuellen Folge muss sich die Blondine allerdings entscheiden: Gibt es noch Hoffnung für Chiara und Wladi?

"Es ist an der Zeit für eine Entscheidung. Chiara, gibt es eine weitere Chance für deinen Ex Wladimir, oder willst du dich ungestört auf Next Maurice einlassen?", liest Vanessa aus dem Terror-Tablet vor. Für die 26-Jährige ist das eine ziemliche Überraschung, doch nach kurzer Überlegung erklärt sie Maurice: "Ich habe mich wirklich sehr gut mit dir verstanden, aber es war halt einfach nicht mehr als ein Flirt." Ihrem Ex-Freund verrät sie dann: "Mein Herz schlägt natürlich noch für dich, deswegen würde ich mich jetzt hier für Wladi entscheiden." Daraufhin müssen die beiden sofort die Villa verlassen.

Für den 25-Jährigen war wohl schon vor seinem Einzug in die Villa klar: Er will Chiara für sich zurückgewinnen. "Ich liebe dich über alles und deswegen bin ich hier", begrüßte er sie beim ersten Aufeinandertreffen am Strand. Für Chiara war die Situation zu diesem Zeitpunkt aber alles andere als schön. "Du hast mein Bild als Hintergrund gehabt, während du mit ihr geschrieben hast. Du hast dabei in mein Gesicht geguckt. Wie kann man so was machen?", fragte sie ihren Ex weinend.

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Influencerin

RTL "Ex on the Beach"-Wladi

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Star

