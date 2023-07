Jamie Lee Curtis gratuliert Filmtochter Lindsay zum Baby!

Die beiden stehen sich wohl noch immer nah! Die Schauspielerin Lindsay Lohan (37) spielte seit ihrer Kindheit in zahlreichen erfolgreichen Filmen mit. Zu ihren größten Erfolgen zählt die Kult-Komödie "Freaky Friday", die sie an der Seite von Jamie Lee Curtis (64) zeigte. Vor wenigen Tagen ist Lindsay zum ersten Mal Mama geworden. Und ihre Filmmutter von damals möchte der frischgebackenen Mama auf besondere Art und Weise gratulieren!

Auf Instagram teilt Jamie Lee ein altes Foto der beiden, unter das sie auf den Titel ihres gemeinsamen Filmes anspielt: "Magic Monday!" Der Sohn von Lindsay hat nämlich an einem Montag das Licht der Welt erblickt. Mit rührenden Worten fährt die Schauspielerin fort: "Meine Filmtochter hat mich gerade zu einer Filmoma gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Lindsay und Bader zur Geburt von Luai!"

Die frischgebackene Mama und ihr Mann Bader leben in Dubai, wo ihr kleiner Sohn nun geboren wurde. Aus diesem Grund entschied sich das Paar auch für einen arabischen Namen. Luai bedeutet übersetzt so viel wie "Schild" oder "Beschützer". Offenbar sei mit der Geburt des Kleinen für die Rothaarige ein großer Traum in Erfüllung gegangen – und es soll für das Paar auch nicht nur bei einem Kind bleiben.

Instagram / jamieleecurtis Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Juni 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

