Kourtney Kardashian präsentiert Babykugel in knappem Bikini

Der Babybauch wächst und wächst! Kourtney Kardashian (44) und ihr Mann Travis Barker (47) hatten lange versucht, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Vor wenigen Wochen war es dann so weit und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit verkündete ihre Schwangerschaft. Doch nicht nur das: Die beiden verrieten sogar schon, dass sie einen Sohn erwarten – der wohl schon bald kommen könnte. Jetzt präsentiert Kourtney ihre wachsende Babykugel am Strand!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den schwangeren Realitystar am Stand von Hawaii. Dort trägt Kourtney einen knappen, dunkelblauen Bikini – der sehr viel Haut zeigt. Dazu trägt sie einen schwarzen Fischerhut und eine dunkle Sonnenbrille. Doch ein Detail bleibt definitiv nicht verborgen: Der Babybauch der Unternehmerin wird immer größer! Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der kleine Mann das Licht der Welt erblickt.

Dafür ist das Ehepaar anscheinend auch schon bestens vorbereitet! Ende des vergangenen Monats machte Travis nämlich eine vielsagende Andeutung bei Instagram. In der Kommentarspalte eines Postings von Kourtney schreibt er: "Ich kenne seinen Namen schon" und versieht seine Worte mit einem Zwinkersmiley.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

