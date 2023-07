Krasses Casting: Yeliz und Filiz Koc erfüllen Karriere-Traum

Die beiden Schwestern begeben sich auf die Suche nach unentdeckten Talenten. Yeliz (29) und Filiz Koc (36) sind nicht nur Geschwister – Filiz ist auch Yeliz' Managerin und Chefin der "Rosenschwestern"-Agentur. Auch andere bekannte Reality-Stars managt die zweifache Mutter schon seit Jahren. Darunter zum Beispiel Serkan Yavuz (30) und seine Partnerin Samira Klampfl (29). Doch nun möchten Yeliz und Filiz ein Sprungbrett für noch Unbekannte sein und organisieren ein Casting.

Yeliz und Filiz sitzen in der Jury und bieten ein offenes Casting für Menschen mit den verschiedensten Talenten an: Dazu gehört zum Beispiel musikalisches Talent oder das Interesse an einer TV-Karriere. "In unseren Augen ist jeder Mensch wertvoll und einzigartig. Deshalb freuen wir uns über alle, die den Mut finden und mitmachen. Egal, wie schüchtern, alt oder unsicher man sich fühlt – jeder hat das Zeug dazu, die Welt zu begeistern und die Bühne zu rocken", erklärt Filiz das Konzept laut Bild. Die Kandidaten haben sogar die Chance, in die Agentur-Kartei aufgenommen zu werden.

Ein Überraschungsgast wird die Schwestern dabei wohl tatkräftig unterstützen: "Sein Name bleibt vorerst ein Geheimnis, aber seid gewiss, es wird der Knaller." Ob der Name noch vor Beginn des Castings preisgegeben wird, dazu äußerte sich Filiz vorerst nicht.

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz Rose

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2023

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz Koc

