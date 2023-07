Kylie Jenner und Jordyn wohl schon lange wieder befreundet!

Offenbar arbeiten Kylie Jenner (25) und Jordyn Woods (25) schon einige Zeit an ihrer Freundschaft! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und das Model waren jahrelang unzertrennlich gewesen. Doch nachdem Jordyn etwas mit dem Partner von Kylies Schwester Khloé (39) gehabt hatte, war ihre Freundschaft zerbrochen. Aber nun sollen sich Kylie und Jordyn wieder vertragen haben – und zwar schon vor einer ganzen Weile!

Vor wenigen Tagen wurden die beiden Mädels bei einem gemeinsamen Dinner gesehen und machten einen glücklichen Eindruck. Das soll aber nicht das erste Treffen nach ihrem Streit gewesen sein. Ein Insider, der den beiden Mädels nahesteht, behauptet nun gegenüber TMZ, dass Kylie und Jordyn schon länger in Kontakt stehen. Schon ein ganzes Jahr sollen die beiden wieder miteinander Zeit verbringen und an ihrer Freundschaft arbeiten. Bisher haben aber weder die zweifache Mama noch die 25-Jährige etwas zu ihrer BFF-Reunion gesagt.

Mittlerweile hat auch Khloé ihrem Ex Tristan (32) und Jordyn den Ausrutscher vergeben. "Ich habe keine negativen Gefühle für irgendwen! [...] Das Leben ist kurz und wir sind alle nur Menschen. Ich darf vergeben. Vergebung ist eine Stärke, keine Schwäche! Ich kann Menschen vergeben, ohne ihr Verhalten zu akzeptieren", hatte sie in einem Statement auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Anzeige

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im August 2018

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de