Vertragen? Kylie Jenner mit Ex-BFF Jordyn Woods unterwegs

Nähern sie sich wieder an? Kylie Jenner (25) und Jordyn Woods (25) waren jahrelang die besten Freundinnen und unzertrennlich gewesen – bis Jordyn vor rund vier Jahren mit Tristan Thompson (32), dem Partner von Kylies Schwester Khloé (39), rumknutschte. Seitdem herrschte zwischen der Unternehmerin und ihrer Ex-BFF Funkstille. Nun scheinen die zwei ihr Kriegsbeil aber begraben zu haben: Kylie und Jordyn verbringen offenbar wieder Zeit miteinander!

Paparazzi lichteten die Zweifach-Mama und die 25-Jährige am Samstagabend in Los Angeles nach einem gemeinsamen Abendessen ab. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, machen die beiden einen entspannten und glücklichen Eindruck. Es scheint ganz so, als ob es kein böses Blut mehr zwischen ihnen gibt: Kylie lächelte, als sie das Sushi-Restaurant verließ – dicht hinter ihr Jordyn, die auch über beide Ohren strahlte. Mit einem weiteren Freund düsten sie anschließend im gleichen Fahrzeug ab.

Die zwei scheinen sich also tatsächlich wieder anzunähern. Lange Zeit war gemunkelt worden, ob Khloé ihrer Schwester damals nach dem Knutsch-Skandal den Kontakt mit Jordyn verboten hatte. Doch das dementierte die 39-Jährige in ihrer TV-Show Keeping up with the Kardashians: "Ich liebe meine Schwester bedingungslos, sie kann befreundet sein, mit wem sie will." Kylie hatte sich wohl selbst dazu entschieden, die Freundschaft zu beenden.

Getty Images Kylie Jenner und Jordyn Woods im Jahr 2016

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Dezember 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

