"Love Island"-Stars Bucci und Sandrine haben sich getrennt!

Diese TV-Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt! Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck hatten sich 2022 in der Kuppelshow Love Island kennengelernt. Nach vielen Dating-Gerüchten bestätigten sie ihre Beziehung und gingen als Paar durchs Leben. Nach nur wenigen Monaten zogen die beiden Turteltauben zusammen und hatten weitere Zukunftspläne. Doch jetzt ist alles aus und vorbei: Denn Bucci und Sandrine sind kein Paar mehr!

In ihrer Instagram-Story bestätigte die Beauty, was bereits für einige ihrer Fans schon längst klar war: "Die einen oder anderen haben es ja bereits erahnt. Bucci und ich haben uns getrennt..." Für das Ex-Paar sei der Schritt nicht einfach gewesen sein: "Wir haben lange versucht, unsere Probleme in den Griff zu bekommen, aber mussten feststellen, dass einige davon für uns nicht überwindbar waren."

Aber Sandrine und Bucci scheinen im Guten auseinandergegangen zu sein. "Wir lassen die Zeit sprechen und vertrauen auf das, was kommt", erklärte die Influencerin. Am Ende ihres Statements bedankte sie sich bei ihren Fans und markierte ihren Ex-Freund.

Anzeige

Instagram / bucciiyok Bucci und Sandrine, "Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / bucciiyok "Love Island"-Star Bucci Yok mit seiner Freundin Sandrine

Anzeige

Instagram / bucciiyok Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de