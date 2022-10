"Love Island"-Stars Sandrine und Bucci sind zusammengezogen

Nun haben sie es endlich offiziell gemacht! Sandrine Schlotterbeck und ihr Freund Bucci Yok sind seit diesem Juli ein Paar. Die beiden Love Island-Stars haben trotz einiger Startschwierigkeiten während der Show wieder zueinandergefunden. Bereits vor wenigen Monaten sprachen die beiden Realitystars bereits über ihre Zukunftspläne als Paar. Nun teilten sie eine freudige Nachricht mit ihren Fans: Die zwei sind zusammengezogen!

Auf Instagram teilte der Münchner nun ein paar süße Schnappschüsse mit seiner Freundin aus der ersten gemeinsamen Wohnung. "Mein Schatz, mein Liebling, meine Seelenverwandte – wir haben es geschafft. Endlich sind wir in unserer gemeinsamen neuen Wohnung eingezogen", schrieb er zu seinem Post. Auf den Fotos sieht man die beiden Turteltauben in ihrer Wohnung, wie sie sich fest umarmen. Zu seinen Bildern richtete er auch eine niedliche Botschaft an seine Liebste: "Du bist ein ganz besonderer Mensch für mich und das weißt du. Ich freue mich auf alles, was uns noch bevorsteht, denn wir beide meistern alles zusammen, mein Schatz", fügte er hinzu.

Auch Sandrine kommentierte seinen Beitrag. "Danke für alles, was du tust und gibst. Freue mich so sehr auf alles mit dir", schrieb sie. Bereits im vorherigen August kündigte Bucci an, dass er mit seiner Freundin den Wohnort gewechselt habe.

Instagram / bucciiyok Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck in ihrer gemeinsamen Wohnung

Instagram / bucciiyok Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Stars

Instagram / sandrineschlotterbeck Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

