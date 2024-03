Nach Bucci-Pleite: "Love Island"-Sandrine ist neu verliebt

Sandrine Schlotterbeck ist wieder verliebt! In ihrer Instagram-Story macht die ehemalige Love Island-Kandidatin öffentlich, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Sie teilt sogar ein Bild mit ihm. Der Verlinkung ist zu entnehmen, dass ihr Liebster Lukas Zeyher heißt. Er wohnt laut seiner Profilbeschreibung in München und ist als Volljurist tätig. Die beiden haben sich in einem Kurs kennengelernt – Lukas war ihr Dozent. Sandrine lebt zwar in Stuttgart, sieht ihren Freund aber dennoch regelmäßig.

Bis vergangenen Sommer war die Baden-Württembergerin noch mit ihrem einstigen Show-Kollegen Bucci Yok zusammen. Im Juli gab sie die Trennung bekannt, die wohl im Guten erfolgte. Dennoch sei es für sie kein leichter Schritt gewesen. "Wir haben lange versucht, unsere Probleme in den Griff zu bekommen, aber mussten feststellen, dass einige davon für uns nicht überwindbar waren", machte Sandrine damals deutlich.

Bucci und Sandrine hatten sich bei "Love Island" kennengelernt, aber wurden erst Monate danach ein Paar. Im Oktober 2022 zogen sie zusammen. Ihr Ex ließ sich sogar ein Liebestattoo für sie stechen. Seinen Oberarm zierte ein großes "S" sowie das Datum 7. Juli 2022 – der Tag, an dem sie zusammengekommen waren.

Instagram / sandrineschlotterbeck Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / bucciiyok Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck

