Deshalb kämpfen Bucci und Bocc bei Fame Fighting Challenger

Am 24. Mai ist es so weit: Bocc Özsu und Bucci Yok werden beim Box-Event Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach gegeneinander antreten. Doch warum steigen die beiden eigentlich gemeinsam in den Ring? Herausforderer Bucci hat dazu gegenüber Bild eine klare Antwort: "Er macht einen auf Lieblingsschwiegersohn, aber das, was er mit Frauen abgezogen hat, geht gar nicht." Bocc hingegen scheint völlig ahnungslos, weshalb der Münchner gegen ihn kämpfen will: "Ich weiß nicht, warum. Wir hatten bei Love Island ein, zwei Gespräche. Die Frau, mit der er gut war, habe ich mir genommen. Ich glaube, deswegen hat er ein paar Komplexe."

"Ich habe schon eine kleine Wut auf ihn", offenbarte Bucci. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter - Der Reality TV Podcast" erklärte der 33-Jährige den Grund dafür genauer: "Es gibt Sachen, die er damals bei Sandrine abgezogen hat, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind." Außerdem kenne er eine Ex-Freundin seines Konkurrenten, die Bocc für seine Teilnahme bei Ex on the Beach "verleugnet" haben soll. Für dieses angebliche Verhalten scheint Bucci kein Verständnis zu haben und bezeichnete seinen Kontrahenten sogar als "famegeile B*tch". Aber auch Bocc ließ es sich nicht nehmen, gegen seinen Kampfpartner zu schießen: "Wenn er in seinem Alter noch nichts erreicht hat und gegen mich kämpfen will, soll er es gerne probieren."

Die zwei Männer kennen sich aus der siebten Staffel "Love Island". Dort hatten beide ein Auge auf Sandrine Schlotterbeck geworfen. Nachdem Bucci die Show frühzeitig verlassen musste, ergriff Bocc seine Chance. Schlussendlich war es dann aber doch Bucci, der nach der Sendung eine ungefähr einjährige Beziehung mit der Beauty führte. Den Kampf um Sandrines Herz verlor der heute 25-Jährige zwar, dieses Mal scheint er sich seiner Sache aber ziemlich sicher. Die Motivation zur Teilnahme bei Fame Fighting Challenger sei Boccs sportlicher Ehrgeiz: "Ich bin in der Vorbereitung und ich trainiere jeden Tag. Ich denke auch, dass ich am Ende siegen werde."

Instagram / bucciiyok Bucci Yok, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im Jahr 2023

