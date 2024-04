"Love Island"-Bucci ist Teil von Fame Fighting Challenger!

Auch Bucci Yok ist dabei! So langsam füllt sich der Ring für das große Event Fame Fighting Challenger. So sind unter anderem Nicolas Nizou und Giuliano Lorenzo Hediger am Start. Jetzt reiht sich auch der Love Island-Star Bucci ein. Der offizielle Instagram-Account der Veranstaltung verkündet: "Burc 'Bucci' Biberoglu aus Stuttgart kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach. Wo ist hier noch die Rechnung nicht bezahlt?" Offenbar möchte der Realitystar einen Streit im Ring beiseitelegen!

Der Kandidat dürfte dem ein oder anderen Fan eher unangenehm im Gedächtnis geblieben sein. Denn Bucci flog 2022 bei 'Love Island' wegen respektlosen Verhaltens raus. "Dein Benehmen gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei 'Love Island' hiermit beendet ist", verkündete damals der Sprecher Simon Beeck (44). In dem Format erklärte sein On-off-Couple, dass sie keine Beziehung mit ihm führen wolle.

Jedoch wurden sie nach den Dreharbeiten ein Paar. Das Ganze hielt nur rund ein Jahr. Auf Instagram gab die Beauty bekannt: "Wir haben lange versucht, unsere Probleme in den Griff zu bekommen, aber mussten feststellen, dass einige davon für uns nicht überwindbar waren." Seitdem war es eher ruhig um Bucci – doch jetzt scheint er mit einem heftigen Knall zurückkehren zu wollen.

Instagram / bucciiyok Bucci Yok, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / sandrineschlotterbeck Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Stars

