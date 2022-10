Große Liebe: So happy sind "Love Island"-Bucci und Sandrine!

Bei Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck läuft es richtig gut! Die beiden lernen sich dieses Jahr bei Love Island kennen – wegen seines respektlosen Verhaltens ihr gegenüber musste Bucci die Show allerdings frühzeitig verlassen. Das hat die 28-Jährige aber offenbar nicht gestört: Mittlerweile sind die beiden zusammen und wohnen sogar gemeinsam. Jetzt machte Bucci noch mal deutlich, wie glücklich er mit Sandrine ist.

"Sie haben uns damals gegen unseren Willen getrennt, doch niemand entscheidet über das Glück eines anderen, denn du bist mein Glück", schrieb er unter verliebte Pärchenbilder der beiden in der Natur. Bucci sei jeden Tag dankbar, neben seiner Liebsten aufwachen zu dürfen und für ihre Kraft, ihn immer wieder aufzufangen. "Diese Art von Liebe und diese Bindung habe ich bis heute nicht gekannt und es ist nicht nur magisch, sondern auch wunderschön", schwärmte der Münchner von Sandrine. Sie sei definitiv seine Seelenverwandte.

Sandrine zeigte sich von seinen Worten natürlich ganz begeistert. "Was für ein schöner und rührender Text! Danke dir für all das, was du bist und was du machst! Ich liebe dich, mein Schatz!", kommentierte sie die Paarschnappschüsse.

Instagram / bucciiyok Bucci Yok und Sandrina Schlotterbeck, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / bucciiyok "Love Island"-Star Bucci Yok mit seiner Freundin Sandrine

Instagram / sandrineschlotterbeck Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Stars

