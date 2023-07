Nach Liebeskummer: Sophia Thiel findet sich langsam wieder

Sophia Thiel (28) geht es inzwischen immer besser! Vor wenigen Wochen machte die Fitnessinfluencerin die überraschende Nachricht publik, dass sie und ihr Freund und Geschäftspartner Raphael Birchner sich getrennt haben. Als Grund nannte sie die unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen des Paares. Nach dem Liebes-Aus stürzte die Neu-Single-Lady in eine Krise und thematisierte ihren Herzschmerz öffentlich. Langsam geht es für Sophia aber wieder bergauf!

Auf Instagram erzählt die Sportlerin, die unter einer Essstörung leidet, dass sie sich psychisch und körperlich aktuell stabil fühle: "Klar ging mit der Trennung auch viel Veränderung einher, mit welcher ich die letzte Zeit erst einmal zurechtkommen musste... Ich habe aber das Gefühl, immer mehr bei mir selbst anzukommen." Sophia entdecke viele neue Seiten an sich und sei voller Energie für ihren Neuanfang.

Dennoch müsse sie stets aufpassen, nicht in alte Muster abzurutschen – vor allem, da Sophia bei Liebeskummer nichts essen könne. Mithilfe ihrer Therapeutin funktioniere das aber gut und sie blicke angstfrei in die Zukunft. "Momentan ist irgendwie vieles anders als in der Vergangenheit – das schenkt mir sehr viel Zuversicht", verrät die Netzbekanntheit.

