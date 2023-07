Nach Trennung: Ricky Martins Twins überraschen ihn auf Bühne

Damit hat sogar Ricky Martin (51) nicht gerechnet. Der Musiker muss gerade durch eine schwere Zeit gehen. Anfang Juli wurde bekannt, dass er und sein Partner Jwan Yosef sich trennten. Das Ex-Paar soll sogar die Scheidung eingereicht haben. Die beiden verbrachten fast sechs Ehejahre zusammen und haben vier Kinder. In dem Trennungsdrama sorgen die Zwillinge Matteo und Valentino nun für einen herzerwärmenden Moment: Sie überraschen Papa Ricky während seines Konzerts.

Bei Instagram teilt Ricky ein Video von einem seiner letzten Auftritte. Während der Popstar performt und die Menge feiert, stürmen plötzlich seine beiden Söhne auf die Bühne und heizen die Stimmung an. "Was für eine wunderschöne Überraschung. Als meine Zwillinge das erste Mal mit mir auf der Bühne gesprungen sind", freut sich der 51-Jährige und setzt darunter noch einen weinenden Smiley. Doch das sollen wohl Freudentränen sein, denn in dem Clip ist deutlich zu sehen, wie sehr er sich über die Unterstützung seines Nachwuchses freut.

Zu den Trennungsgründen von Ricky und Jwan ist bisher wenig bekannt. Doch es wurde bereits spekuliert, dass ein anderer Mann mitverantwortlich sein soll. Die Fernsehsendung "Chisme No Like" behauptete, dass der Erotikfilmstar Max Barz eine Rolle gespielt habe: "Er ist der Schauspieler, von dem Ricky Martin besessen ist, sie folgen sich beide in den sozialen Medien und haben wahrscheinlich schon Kontakt miteinander aufgenommen."

Anzeige

Getty Images Ricky Martin mit seinem Mann Jwan Yosef und ihren Kids Valentino und Matteo

Anzeige

Getty Images Ricky Martin im Jahr 2011

Anzeige

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de