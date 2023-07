So lief die Scheidung zwischen Boris und Barbara Becker ab!

Im Guten auseinandergehen geht anders! Barbara Becker (56) hatte 1993 Boris Becker (55) das Jawort gegeben. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Noah Becker (29) und Elias Becker (23) hervor. Sieben Jahre später trennten sich die Buchautorin und die Tennislegende, da der Sportler zu dem Zeitpunkt eine Affäre führte. Nach dem Liebes-Aus dauerte es nicht lange, bis sie sich scheiden ließen. Die Scheidung verlief alles andere als einvernehmlich!

In der Doku "Aufstieg und Fall von Boris Becker" packt der Anwalt der 55-Jährigen über den Prozess aus. Wie Bild berichtet, wurde es direkt bei der ersten Anhörung turbulent, wie der Rechtsbeistand Samuel Burstyn verriet: "Natürlich griff ich ihn an. Ich bin gleich zum Punkt gekommen, habe ihn der Unehrlichkeit bezichtigt." Boris habe die Öffentlichkeit aus der Scheidung ausschließen wollen, da er unter anderem aufgrund seiner Steuern mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei.

Das Ex-Paar einigte sich, Berichten zufolge soll Barbara rund 15 Millionen Euro erhalten haben. Heute hat sich das Verhältnis der einstigen Eheleute gebessert. Im Juni hatte Boris via Instagram einen Schnappschuss mit seiner neuen Freundin und seinem Sohn Elias sowie dessen Mutter geteilt. Das Patchwork-Leben scheint also zu funktionieren!

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

Getty Images Barbara Becker und Boris Becker im Jahr 2000

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro, Elias Becker und Barbara Becker

