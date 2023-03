Boris Becker offen: Das war Grund für Scheidung von Barbara

Boris Becker (55) spricht offen über sein Ehe-Aus mit Barbara Becker (56). Der Tennisspieler und die Schauspielerin gaben sich 1993 das Jawort – auf die Hochzeit folgten die beiden gemeinsamen Söhne Noah (29) und Elias (23). 2001 wurde die Ehe geschieden. Das Verhältnis der ehemaligen Eheleute ist den Söhnen zuliebe heute in Ordnung. Nun sprach Boris in seiner Doku ausführlich über den damaligen Trennungsgrund.

In der Doku "Boom Boom! The World vs Boris Becker" kam der Sportler auf die Trennung von Barbara zu sprechen. Der One-Night-Stand mit Angela Ermakova, aus dem Boris' Tochter Anna Ermakova (23) entstand, trug dazu bei. Erst wollte Barbara die Beziehung trotzdem retten – anschließend sei sie dann aber an den Nachfolgen des Seitensprungs gescheitert.

"Monatelang wusste es noch niemand [von dem Baby]. Aber dann zog sie [Barabara] bei jeder Kleinigkeit, die wir besprochen haben, die Joker-Karte und sagte: 'Halt die Klappe, denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, wärst du aufgeschmissen.'" Daraufhin habe Boris den Schlussstrich gezogen, weil er eine derartige Beziehung nicht mehr führen konnte.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova in Dortmund im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Barbara Becker bei den Bambi Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de