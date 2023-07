So süß gratuliert Chris Hemsworth seiner Elsa zum Geburtstag

Chris Hemsworth (39) liebt seine Elsa (47) über alles! Der Thor-Star und das Model sind schon seit 2010 verheiratet. Zusammen haben die beiden drei Kinder: Ihre elfjährige Tochter India und die neunjährigen Zwillingsjungs Sasha und Tristan. Auch nach rund 13 Jahren Ehe sind die beiden noch total verliebt ineinander. Wie sehr – das zeigt Chris jetzt mit einem zuckersüßen Geburtstags-Post für seine Elsa!

Via Instagram teilt der 39-Jährige nun ein paar Videos und Fotos, die seinen Fans einen kleinen Einblick in die Geburtstagsparty seiner Liebsten gewähren. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Partner in Crime", schreibt Chris unter sein Posting. Ein Clip zeigt beispielsweise, wie Freunde des Paares Elsa ein Ständchen singen, während sie ihre B-Day-Kerzen auspustet. "Ich liebe dich für immer. Auf viele weitere [Geburtstage]", wünscht der Hollywoodstar seiner Ehefrau abschließend.

Ihren 47. Geburtstag zelebrierte Elsa offenbar in Europa, wo sie mit ihrer Familie seit ein paar Wochen ihren Sommerurlaub verbringt. Von ihrem Trip postete Chris auch bereits einige Bilder, die ihn mit seinen Söhnen Sasha und Tristan zeigen. "Ein bisschen Spaß in der Sonne Spaniens", berichtete er im Netz.

Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juni 2019

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit Ehefrau Elsa Pataky

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Zwillingssöhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de